erneuter Einbruch in Mudersbach – diesmal in das Gemeindebüro

Mudersbach. Niederschelderhütte (ots) – In der Nacht zu Donnerstag, dem 28.04.2022, brachen unbekannte Täter in das Gemeindebüro im Hüttenweg in Niederschelderhütte ein.





Sie überstiegen den Zaun zu einem Hallendach mit Blecheindeckung und begeben sich über das Dach auf die Seite mit den Bürofenstern. Hier versuchen sie zunächst das Fenster in Griffhöhe aufzuhebeln. Als dies misslingt wird die Scheibe im Griffbereich eingeschlagen. Die Täter steigen in das Büro ein und durchsuchen die Räume. Sie entwenden zwei Geldkassetten mit Bargeld.



Die Täter verlassen den Tatort auf gleichem Weg, wie sie gekommen sind.



Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



