Erneute Sachbeschädigungen in Horhausen/WW

In der Nacht vom 27.07.2024 auf den 28.07.2024 kam es durch bislang unbekannte Täter in der Ortslage Horhausen/WW erneut zu mehreren Sachbeschädigungen.

An der Bushaltestelle des Kardinal-Höffner-Platzes wurde ein Fahrplan beschädigt. Weiterhin wurden in dem selben Tatzeitraum der Zugang zum Ehrenfriedhof zwischen Horhausen und Güllesheim sowie zwei Holzsitzbänke mit Farbe beschmiert.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



