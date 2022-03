Erneute Sachbeschädigung an einem Bushaltehäuschen

Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um ein Bushaltestellenhäuschen an der Kreisstraße 78, unmittelbar an der Einmündung Gerhardshahn-West.

Bisher unbekannte Täter zerstörten eine Seitenscheibe und beschädigten 3 weitere Scheiben mit roten Graffiti – Schriftzügen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



