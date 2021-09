Erneute Aufbrüche von Firmenfahrzeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind durch bisher unbekannte Täter im Obers Becker Garten und im Krotoszyner Ring in Dierdorf 4 Firmenfahrzeuge angegangen worden.

In 2 Fällen blieb es beim Versuch. Aus 2 Fahrzeugen entwendeten die Täter Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden und die Höhe des Diebesgutes liegen jeweils im mittleren 4-stelligen Bereich.

In der vergangenen Woche (20. auf 21.09.2021) kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus bereits zu 5 Aufbrüchen von Firmenfahrzeugen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell