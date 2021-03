Ermittlungserfolg der Linzer Polizei – Regionale Tätergruppe überführt

Linz am Rhein (ots). In einer geplanten Durchsuchungsaktion der Polizei Linz, unter Beteiligung der Polizeiinspektion Straßenhaus und der Kriminalinspektion Neuwied wurden am 10.03.2021 zeitgleich drei Wohnungen im Bereich der Polizei Straßenhaus durchsucht.