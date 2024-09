Erlebnistag bei der Polizei Neuwied – es sind noch Plätze frei

Anzeige





Der Erlebnistag richtet sich an alle, die Interesse am vielseitigen und abwechslungsreichen Polizeiberuf haben. Hierzu wird ein spannendes Programm mit Vorführungen der Schieß- und Einsatztrainer, der Diensthundestaffel und dem Verkehrsunfallaufnahmeteam geboten, damit hautnah erlebt werden kann, wie echte Polizeiarbeit aussieht.



Alle Fragen, die ihr schon immer über uns wissen wolltet, werden gerne beantwortet. Dazu zeigen wir, was du für deine Karriere bei uns mitbringen solltest und wie das Studium ausschaut.



Um vorherige Anmeldung unter: pineuwied.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

wird gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell