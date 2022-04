Neuwied

Ergänzende Pressemitteilung der PI Neuwied zur Meldung von 10.18 Uhr, Einsatz an einem Krankenhaus

In Ergänzung zur Pressemeldung von heute, 17.04.2022, 10.18 Uhr, zu einem Einsatz der Polizei an einem Neuwieder Krankenhaus, teilt die PI Neuwied mit, dass die schwangere Frau des Beschuldigten natürlich sehr wohl in den Kreissaal durfte und im Krankenhaus versorgt wurde.