Erfolgreicher Informationsabend: Polizei- und Kriminalinspektion Neuwied informieren über den Polizeiberuf

Am Mittwoch, den 06.03.2024 veranstaltete die Polizei- und Kriminalinspektion Neuwied um 18:00 Uhr ein Informationsabend für interessierte Schülerinnen und Schüler am Beruf des Polizeikommissars/-kommissarin, des Kriminalkommissars/-kommissarin und des Berufsbildes des IT-Kriminalisten.



Mit großem Interesse verfolgten die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern die Veranstaltung. Nach dem Vortrag der Einstellungsberater der Polizei Neuwied über die Arbeit bei Schutz- und Kriminalpolizei, den Einstellungsvoraussetzungen und dem weiteren Werdegang mit anschließender Fragerunde, gab es einen praktischen Einblick in die Tätigkeiten der Schieß- und Einsatztrainer und der Diensthundestaffel. Die Anwesenden hatten dabei die Möglichkeit unterschiedliche Ausrüstungen anzuprobieren, das Schießen mit Übungswaffen zu trainieren und sich einen Funkstreifenwagen aus nächster Nähe anzusehen. Die Veranstaltung wurde aufgrund der positiven Resonanz erst gegen 21:00 Uhr beendet. Einige Besucher/Innen äußerten bereits, sich für eine Bewerbung bei der Polizei entschieden zu haben.

In diesem Jahr wird es weitere Informationsveranstaltungen der polizeilichen Einstellungsberater sowie einen Tag der offenen Tür in Neuwied geben. Die Veranstaltungen werden frühzeitig in den örtlichen Printmedien und den sozialen Medien der Polizei veröffentlicht.

Weitere Informationen bietet die polizeiliche Internetpräsenz unter www.bewerbung.polizei.rlp.de. Für Fragen stehen wir Ihnen auch unter 0261-103/2209 oder per Email (ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de) gerne zur Verfügung.



