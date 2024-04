Entwendung eines Porsche 911 Carrera RS, dunkelgrün metallic, AK-U 993

Im Zeitraum 02.04.2024 und 09.04.2024 entwendeten unbekannte Täter den im rückwärtigen Bereich des Tatortes in 57539 Roth, Im Handerwerkerpark 2, abgestellten Porsche 911, Typ 993 Carrera RS, Farbe dunkelgrün metallic, Erstzulassung 1994, Kennzeichen AK-U 993. Die Tat wurde erst in den Abendstunden des 09.04.2024 bemerkt. Ob ein Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Abschleppwagens in Altenkirchen am 09.04.2024 besteht ist noch unbekannt. Hinweise zu dem vorgenannten Diebstahl, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Roth (ots).



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell