Entwendung einer Food-Sharing Box

Am 16.08.2024 gegen 09:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter vor einem Anwesen in der Kreuzstraße in Leubsdorf eine Kühlbox.

Diese wurde durch die Eigentümerin vor dem Haus zum Food-Sharing positioniert. In dieser befand sich Grillfleisch, welches durch den Täter zurück gelassen wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen.



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



