Entwendetes Motorrad unweit des Tatortes aufgefunden

Vor Ort konnte das Motorrad geborgen und der Eigentümer ermittelt werden. Er gab an, dass das Motorrad in der Nacht vom 23.05.2021 auf den 24.05.2021 entwendet worden sein muss. Da der Eigentümer die Batterie ausgebaut hat und das Motorrad einen technischen Defekt hatte, war es nicht fahrbereit, was der Täter wohl zu spät bemerkt hat. Das Motorrad muss in der Nacht daher durch die komplette Ortslage Hamm geschoben, oder ohne Motorkraft gerollt worden sein. Die Polizei Altenkirchen bittet daher um Zeugenhinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell