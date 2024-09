Entwendetes Fahrrad konnte schnell wieder aufgefunden werden

Anzeige

Der Tatzeitraum liege am 27.08.2024 zwischen 04:30-15:30 Uhr. Das rote Damenfahrrad befand sich in der Nähe der Straße „Im Sändchen“ Ecke Bahnunterführung abgestellt.



Glücklicherweise konnte der Geschädigte sein Fahrrad jedoch in der Nähe zum Tatort selbstständig wieder auffinden, woraufhin er die Polizei verständigte.



Am entwendeten Fahrrad konnten durch die eingesetzten Beamten Spuren gesichert werden, sodass die Ermittlungen noch andauern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten sich bei der Polizei Linz unter der 02644 9430 zu melden.



