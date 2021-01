Energieberater unterwegs

Linz am Rhein (ots). In den letzten Tagen wurde die Polizeiinspektion Linz von besorgten Bürgern kontaktiert, die Anrufe von angeblichen Energieberatern oder Mitarbeitern einer Solaranlagenfirma erhalten hatten.

In allen Fällen boten die Anrufer eine Energieberatung an, bei der ein Mitarbeiter vor Ort erscheinen wollte. Aufgrund unterdrückten oder angezeigten veränderten Telefonnummern, wird derzeit die juristische Einordnung der Sachverhalte geprüft. Auf jeden Fall empfiehlt die Polizeiinspektion Linz, in diesen Fällen vorsichtig und sehr sensibel zu sein.



