Emmerzhausen – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 06.04.2022, gegen 16:30 Uhr befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 280 aus Richtung Burbach-Lippe kommend in Richtung Emmerzhausen.



Im Verlauf der Strecke geriet das Fahrzeug, infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit des Fahrers, in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein 56-jähriger Fahrzeugführer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei ein Pkw gegen die dortige Schutzplanke prallte. Der 37-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen; an beiden Pkw entstand Totalschaden.

Der erheblich alkoholisierte Unfallverursacher wurde zur Blutentnahme und Behandlung ins Krankenhaus verbracht; Führerschein beschlagnahmt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens.



