Emmerzhausen

Emmerzhausen – Verkehrsunfall beim Abbiegen

Am 31.03.2022, gegen 06:30 Uhr befuhren ein 25-jähriger Lkw-Fahrer und ein 48-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die L 280 von Emmerzhausen in Richtung Burbach-Lippe.