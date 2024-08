Elkhausen – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Zeugensuche

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles im Finkenweg in Elkhausen, bei dem sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Am Donnerstagabend, 29.08.2024, zwischen 18:30 und 18:50 Uhr stieß beim Rangieren ein noch unbekanntes Fahrzeug gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Seat Ibiza. Dabei wurde die Frontstoßstange des Ibiza zerkratzt und verschoben.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



