Ekelhafter Angriff auf Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes

Kurz zuvor war es in einem Einkaufsmarkt zu einem Zwischenfall gekommen, der nur als eklig und widerlich bezeichnet werden kann.



Der 61 jährige Hausmeister eines Einkaufsmarktes hatte demnach einen als Stammkunde bekannten 27 jährigen angesprochen, da dieser -entgegen den gültigen Regelungen- keinen Mund-Nase-Schutz trug.

Als Reaktion auf diese Ansprache spuckte der polizeibekannte Mann dem Mitarbeiter in Haare und Nacken, sowie auf die Kleidung.

Anschließend entfernte er sich.



Die Personalien des Täters sind bekannt.

Ihn erwartet neben einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO ) auch eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Angesichts dieser widerlichen Aktion ist es besonders hervor zu heben, wie besonnen und ruhig sich der Geschädigte verhielt.



Gibt es für den Vorfall noch weitere Zeugen?

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Linz zu melden.



