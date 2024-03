Einsichtiger Rentner verzichtet auf seine Fahrerlaubnis

Weil er seinen Führerschein verloren hatte, wandte sich am Morgen des 14.03.2024 ein 91-jähriger Bürger der Stadt Neuwied hilfesuchend an die hiesige Polizeiinspektion.

Ziel des reflektierten Seniors war jedoch nicht eine Verlustmeldung für die Ausstellung eines neuen Führerscheins, sondern vielmehr ein freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis aufgrund der von ihm festgestellten altersbedingt abnehmenden Reaktionsfähigkeit und anderer körperlicher Einschränkungen.



Im Gespräch mit den Polizeibeamten erklärte der bis dato unfallfrei gebliebene Rentner, dass er sich selbst nicht mehr in der Lage sehe, sicher mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilzunehmen. Auch wenn eine turnusmäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit aktuell nicht vorgeschrieben ist, habe er für sich beschlossen, auf seine Fahrerlaubnis zu verzichten und damit ein Vorbild für andere Bürger zu sein, die bei Reflektion ihrer eigenen Fähigkeiten ebenfalls Zweifel an ihrer Fahrtauglichkeit haben.



Sowohl die Führerscheinstelle der Stadt Neuwied als auch die Polizeiinspektion Neuwied unterstützten den mit gutem Beispiel vorangehenden Senior bei seinem Vorhaben und ermöglichten ihm kurzfristig den Verzicht auf die Fahrerlaubnis.



