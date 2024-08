Einmal durchs Strafgesetzbuch

Am 11.08.2024 kontrollierten Beamten der PI Neuwied einen 26jährigen Rollerfahrer.

Dieser gab direkt an keinen Führerschein zu besitzen und der Roller nicht ihm gehöre. Während der Kontrolle konnten Hinweise erlangt werden, dass der Fahrer unter dem EInfluss von Betäubungsmitteln steht, einen entsprechenden Konsum gab er zu. Während des Drogenvortests versuchte der Fahrer zu fliehen, konnte aber durch die Beamten eingeholt werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen fiel auf, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Roller gehörten und dieser nicht angemeldet war. Außerdem bestand für den Fahrer ein Haftbefehl. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt verbracht.



