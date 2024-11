Asbach

Einkaufswagen auf der Fahrbahn

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

In der Halloween-Nacht wurden in Asbach am Netto-Markt in der Hauptstraße durch Unbekannte mehrere Einkaufswagen mit Wolle aneinandergebunden und mitten auf die Fahrbahn geschoben.