Eine 70 – Jahre anhaltende Telefonfreundschaft rettete vermutlich ein Menschenleben

Er teilte mit, dass er sich Sorgen um seinen 83-jährigen Freund aus der Verbandsgemeinde Puderbach macht.

Der Anrufer schilderte besorgt, dass er seit 70 Jahren täglich um 17 Uhr mit seinem Freund telefoniert. Letztmalig fand das Telefonat am Freitag, 11.02.22 statt.

Nachdem er ihn am Samstag zur gewohnten Zeit nicht erreichte, kontaktierte er telefonisch die Nachbarin.

Diese konnte keine Hinweise zum Aufenthaltsort geben. Bei einer ersten äußeren Nachschau durch die Fenster konnte sie nichts erkennen. Daraufhin kontaktierte der Anrufer die Polizeiinspektion Straßenhaus.

Erste Ermittlungen bei der Rettungsleitstelle hinsichtlich möglicher Krankentransporte verliefen negativ. Daraufhin suchte eine Streife das Anwesen auf.

Nachdem auf Klingeln, Klopfen und Rufen die Tür nicht geöffnet wurde, gelangten die Beamten durch eine unverschlossene Balkontür im 1. OG in das Anwesen.

Im Schlafzimmer konnte der Mann in hilfloser Lage auf dem Boden aufgefunden werden. Nachdem er am Freitagabend gestürzt war, konnte er sich nicht mehr selbstständig helfen.

Neben ihm wachte sein treuer Hund (ein Collie) „Sunny“.

Die Beamten leisteten umgehend erste Hilfe und verständigten einen Krankenwagen. Der Betroffene war lediglich leichtverletzt, jedoch entsprechend geschwächt.

Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der Hund sollte bis zur Entlassung seines „Herrchens“ bei einer Nachbarin untergebracht werden. Dieser weigerte sich jedoch „sein Haus“ zu verlassen.

In Absprache verbleibt er nun im Haus und wird bis zur freudig erwartenden Rückkehr seines „Herrschens“ von der Nachbarin versorgt.



