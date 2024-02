Einbrüche in zwei Wohnhäuser

In der Zeit von Samstag, 03.02.2024, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 04.02.2024, 11.00 Uhr, kam es in Birnbach zu zwei Einbruchdiebstählen.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Kirchstraße durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. In der Straße Auf dem Berg gelangten die Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnhaus. Zu evtl. entwendeten Gegenständen können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell