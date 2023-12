Einbruchversuch in eine Garage

Am Montag haben bisher unbekannte Täter versucht, am Sportplatz die Garage des Sportvereins TuS Asbach aufzuhebeln.

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa



Die Tatzeit konnte auf den Zeitraum von 09:30 Uhr bis 17:55 Uhr eingegrenzt werden.

Den Tätern ist es nicht gelungen, in die Garage einzudringen.

Bei dem Aufbruchversuch ist der Rahmen der Garagenaufhängung beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf 2700,- EUR geschätzt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



