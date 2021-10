Horhausen

Einbruchsversuche in Horhausen

Im Zeitraum von Mittwoch, 20.10.2021, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 21.10.2021, 20:00 Uhr, haben bisher unbekannte Täter in Horhausen, In der Dell, versucht in den Kellerraum eines Einfamilienhauses und in den Kellerraum eines Geschäftsladens einzubrechen.