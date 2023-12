Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung ehemaliges, katholisches Pfarrheim.

Linz am Rhein (ots). Vermutlich über die Weihnachtsfeiertage, schlugen unbekannte Täter, mehrere Glasscheiben im rückwärtigen Bereich des ehemaligen, katholischen Pfarrheims am Kirchplatz in Linz am Rhein ein und gelangten so in das Gebäudeinnere.