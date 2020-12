Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 16:10 Uhr

Neuwied

Einbruchsdiebstahl in Rodenbach

Während der Abwesenheit der Hausbewohner kam es am Mittwoch, den 14.10.2020 in den Abendstunden zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Zeilbäumerweg.