Roth

Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 12.01.2024, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 14.01.2024, 16.00 Uhr, kam es in Roth, Finkenweg, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Mehrfamilienhaus.