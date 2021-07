Einbruchsdiebstahl in Kindergarten und ehemaliges Ladenlokal

Im ersten Fall hebelten unbekannte Täter eine Tür am Kindergarten Sonnenschein auf und durchwühlten dort das Büro der Einrichtungsleitung. Entwendet wurde nach einer ersten Überprüfung augenscheinlich nichts.

Im zweiten Fall wurde ein ehemaliges Ladenlokal in der Hauptstraße angegangen. Hier wurde die Eingangstür aufgehebelt und lediglich ein Schreibtisch durchsucht. Auch hier wurde augenscheinlich nichts entwendet, so dass der entstandene Schaden in beiden Fällen eher gering ausfiel.



Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Rheinbreitbach gemacht haben, werden gebeten, sich unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



