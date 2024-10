Hamm

Einbruchsdiebstahl in Hamm (Sieg)

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am gestrigen Abend, 14.10.24, 17:15 Uhr, wurde der PI Altenkirchen ein Einbruch in ein aktuell leerstehendes Einfamilienhaus in Hamm, Wilhelm-Busch-Straße, mitgeteilt.