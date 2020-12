Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 18:50 Uhr

Vettelschoß

Einbruchsdiebstahl in Firmengelände / PKW Diebstahl

Am gestrigen Dienstagabend, gegen 19:45 Uhr, ist es in Vettelschoß zu einem Einbruch in eine Metallfirma auf dem alten Hans-Streif-Gelände gekommen.