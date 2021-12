Erpel

Einbruchsdiebstahl in einen Friseursalon in Erpel

In dem tatrelevanten Zeitraum von Mittwoch, den 01.12.2021, 20:00 h bis Donnerstag, den 02.12.2021, 08:30 h hebelten bisher unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster zu einem Friseursalon in der Kölner Straße in Erpel auf.