Nach Einschlagen eines Fensters im Gebäude der Wasserwerke gelangte man in die Räumlichkeiten. Hier wurden Werkzeuge entwendet und durch ein geöffnetes Rolltor nach draußen verbracht. Zudem brach man erneut in den benachbarten Bauhof ein, der schon in der Nacht zum 03.12.2020 Tatort eines Einbruchs war. Durch ein Fenster eines Rolltores gelangte man in die Werkstatthalle. Auch hier wurden erneut Werkzeuge entwendet. Die genaue Anzahl und die Gesamtschadenshöhe stehen noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell