Breitscheid

Einbruchsdiebstahl

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Im Zeitraum vom 12.03.2024, 11:00 Uhr bis zum 15.03.2024, 11:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus in der Straße „Am Sonnenberg“ in Breitscheid.