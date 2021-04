Einbruchsdiebstähle in zwei Kindergärten

Im Inneren wurden weitere Schränke aufgehebelt und ca. 400,- Euro Bargeld aus mehreren Geldkassetten entwendet.



Im gleichen Zeitraum drangen vermutlich dieselben Täter in die Kindertage St. Nikolaus in der Feldstraße in Kirchen ein. Hier wurde der Bauzaun der dortigen Baustelle an zwei Stellen zur Seite geschoben. Anschließend versuchten sie die Eingangstür zu einem der Gruppenräume aufzuhebeln. Schließlich gelingt es den Tätern eine weitere Eingangstüre aufzuhebeln und sich zu Zugang zum Objekt zu verschaffen. Die Täter versuchen einen vorgefundenen, ca. 150 Kg schweren Tresor aufzuhebeln, welches ebenfalls nicht von Erfolg gekrönt war. Auch der Abtransport des Tresors nicht, für den sie von der angrenzenden Baustelle extra einen Pkw-Anhänger mit Abdeckplane vor die aufgebrochene Türe geholt hatten. Der Kindergarten wurde ohne Beute wieder verlassen. Es entstand hoher Sachschaden.



Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an den genannten Örtlichkeiten bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell