Einbruchdiebstahl – Täter richten sich häuslich ein

Im Zeitraum zwischen dem 27.12.2023 und dem 10.01.2024 brechen bislang unbekannte Täter in ein ungenutztes Bürogebäude in der Frankfurter Straße in Altenkirchen ein.

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

In dem Gebäude können im Zuge der Anzeigenaufnahme zwei hergerichtete Schlafplätze festgestellt werden, welche darauf schließen lassen, dass die Täter mehrere Tage in dem Gebäude übernachtet haben. Hinweise auf die Täter existieren nicht, durch diese wurden diverse Gebrauchsutensilien entwendet.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.



