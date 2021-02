Einbruchdiebstahl aus PKW in Neuwied – Zeugen gesucht!

In der Nacht von Mittwoch, 17.02.21, auf Donnerstag, 18.02.21, kam es auf einem Zufahrtsweg zu einem Firmengelände in der Dierdorfer Straße 538, 56566 Neuwied (Industriegebiet), zu einem Einbruchdiebstahl aus einem dort geparkten PKW, VW Passat.





Der bislang unbekannte Täter gelangte durch gewaltsames Einschlagen oder Einwerfen einer Fensterscheibe ins Fahrzeuginnere und entwendete einen im Fahrzeug befindlichen Gegenstand.



Gesucht werden Zeugen, die an diesem Abend oder in der Nacht im Nahbereich der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.



Sachdienliche Hinweise werden durch die Kriminalinspektion Neuwied, 02631/878-0, entgegengenommen.



