Einbruchdiebstahl

Am Montagnachmittag nutzten unbekannte Täter eine günstige Gelegenheit und verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus über eine nicht verschlossene Terrassentür.

Im Haus hebelten sie eine Bürotür auf und durchsuchten das Zimmer nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde Bargeld entwendet. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



