Archivierter Artikel vom 11.08.2020, 09:20 Uhr

Urbach

Einbruchdiebstahl

In der Nacht von Montag auf Dienstag, ca. 03:00 Uhr, kam es auf dem Gelände und in dem Betriebsgebäude einer Firma in Urbach, Im Kimmel, zu einem Einbruchdiebstahl mit Zielrichtung Kupfer.