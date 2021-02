Einbruch in Zigarettenladen

Linz am Rhein (ots). Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufbrechen einer Glasscheibe in der Nacht zum Montag, 22.02.2021 Zugang zu einem Zigarettenladen am Meusch-Einkaufscenter und entwendeten eine unbestimmte Anzahl von Zigaretten.