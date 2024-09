Unkel

Einbruch in Wohnung

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Im Tatzeitraum zwischen dem 15.09.24, 23:00 Uhr und 20.09.24, 20:50 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Wohnkomplexes in der Siebengebirgsstraße in Unkel ein.