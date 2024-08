Einbruch in Wohnung

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Linz am Rhein (ots). In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine gekippte Terrassentür Zugang zu einer Wohnung in Unkel, Nachtigallenweg.