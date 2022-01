Einbruch in Realschule Plus

Am frühen Samstagmorgen meldete ein Sicherheitsdienst der Polizeiinspektion in Linz einen Einbruch Alarm an der Stefan-Andres-Realschule in Unkel.

Wie die Ermittlungen ergaben, versuchten bislang unbekannte Täter zunächst die Haupteingangstüre der Schule aufzuhebeln. Als dies misslang, warfen sie mit einer Betonplatte eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Innere der Schule. Im Sekretariat der Schule wurde ein Schrank aufgehebelt, weitere Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



