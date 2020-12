Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 19:40 Uhr

Neuwied

Einbruch in Oberbieber

Während der Abwesenheit der Hausbewohner drangen unbekannte Täter am 30.10.2020 zwischen 13:30 Uhr und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Oberbieber in der Straße Im Boden ein.