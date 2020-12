Archivierter Artikel vom 25.10.2020, 22:20 Uhr

Neuwied

Einbruch in Neuwied, Heddesdorf

Am Dienstag brachen unbekannte Täter zwischen 07:30 Uhr und 11:00 Uhr, während der Abwesenheit der Hausbewohner, in ein Anwesen in der Beringstraße in Neuwied, Heddesdorf ein.