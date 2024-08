Einbruch in Mehrfamilienhaus

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Linz am Rhein (ots). Am 19.09.24 zwischen 11:30 Uhr und 19:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Linzhausenstraße ein.