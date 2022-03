Kasbach-Ohlenberg

Einbruch in Lagerhalle

Am Montagmorgen bemerkte ein Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Kasbach-Ohlenberg den Einbruch in die Lagerhalle der Gemeinde an der B 42. Unbekannte Täter hatten im Laufe des Wochenendes ein Fenster eingeschlagen und waren so in die Halle gelangt.