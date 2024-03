Neuwied

Einbruch in Handyshop in der Fußgängerzone Neuwied

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In den frühen Morgenstunden des 02.03.2024, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Handyshop in der Fußgängerzone / Langendorfer Straße in Neuwied.