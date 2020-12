Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 09:40 Uhr

Neustadt/Wied

Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Freitag auf Samstag den 31.10.20 ist in eine Gaststätte in Neustadt/Wied, Ortsteil Hombach, in der Rengsdorfer Straße eingebrochen worden.