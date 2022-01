Wallmenroth

Einbruch in Garage und Wohnhaus

Zwischen dem 04.01.2022, 21 Uhr und 05.01.2022, 08 Uhr gelangten unbekannte Täter in Wallmenroth in der Straße Schöpperwiese mittels massiven Aufhebelns einer an der Rückwand gelegenen Tür in eine Garage.