Unkel

Einbruch in Einfamilienhaus

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Am 13.06.24 gegen 04:00 Uhr brach ein bislang unbekannter, männlicher Täter in ein Einfamilienhaus in Unkel Heister ein.